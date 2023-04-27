انت الان تتابع خبر مصر تكشف أعداد اللاجئين عبر الحدود مع السودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور اللاجئين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16000 مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى الخميس.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية.

وتستمر الجهود المصرية على مدار الساعة في تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.

وتم اجلاء أكثر من 200 فلسطيني أغلبيتهم من الطلاب عبر معبر أرقين البري بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية تمهيدا لإعادتهم إلى قطاع غزة

كما قال سفير تونس بالقاهرة إن عملية نقل الجالية التونسية تمّت من مطار أسوان في أفضل الظروف على متن الطائرة التونسية التي أمر بها الرئيس التونسي قيس سعيّد والتي أقلتهم بعد ظهر الأربعاء باتجاه تونس.