انت الان تتابع خبر كندا تعتزم إرسال 200 جندي للسودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أن بلادها تعتزم إرسال ما يقارب الـ200 جندي إلى السودان لتنسيق عمليات الإجلاء من هناك، في الوقت الذي أعلنت فيه أوتاوا إجلاء نحو 180 كنديا.

وأشارت أناند إن بلادها نشرت طائرتين من طراز "سي-130 هركليز" بالقرب من السودان لإجلاء الكنديين بمجرد أن تسمح الظروف على الأرض بذلك.

وأبلغت أناند الصحفيين في أوتاوا قائلة "هناك ظروف نراقبها عن كثب، إحداها هي المساحة في المطار والأخرى هي ضمان تمكن الكنديين من الوصول إلى المطار بطريقة آمنة".

وقالت الحكومة الكندية إنه يوجد نحو 1800 كندي في السودان، 700 منهم تقريبا طلبوا مساعدة وزارة الخارجية.

وذكرت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في وقت سابق الأربعاء، أنه تم إجلاء نحو 180 كنديا من المنطقة بمساعدة دول أخرى، مضيفة أن الحكومة الاتحادية تعمل على بدء عمليتها الخاصة لإجلاء المدنيين.

وقالت كندا يوم الأحد إنها أوقفت مؤقتا عملياتها في السودان وإن الدبلوماسيين الكنديين سيعملون مؤقتا من مكان آمن خارج البلاد.

وأشارت أوتاوا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن كندا ستطبق إجراءات جديدة تتعلق بالهجرة لدعم السودانيين المقيمين حاليا على أراضيها بصفة مؤقتة والذين قد لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم بسبب الوضع الآخذ في التدهور سريعا في السودان.

واندلع قتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الجاري وتسببت الضربات الجوية والقصف المدفعي في مقتل مئات الأشخاص وإصابة أكثر من أربعة آلاف وتدمير مستشفيات والحد من توزيع الطعام.