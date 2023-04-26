انت الان تتابع خبر الجيش السوداني: البشير في المستشفى تحت حراسة قضائية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت قيادة الجيش السوداني اليوم الأربعاء، أن الرئيس السابق عمر البشير محتجز مع آخرين في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة السودانية، تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية.

وقالت القيادة في بيان، نقلته وكالة الأنباء السودانية"سونا"، إن جزءا من متهمي 30 حزيران من العسكريين كانوا محتجزين بمستشفى علياء بسبب ظروفهم الصحية، ولا يزالون بالمستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.