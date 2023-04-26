انت الان تتابع خبر منظمة الصحة تحذر من خطر بيولوجي كبير في السودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية من "خطر بيولوجي كبير" يهدد السودان، الذي يشهد صراعا مستمرا بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، إن هناك "خطرا بيولوجيا كبيرا" بعد سيطرة أحد طرفي الصراع في السودان على مختبر.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو، أوضح المتحدث: "أحد الطرفين المتقاتلين يحتل مختبرا للصحة العامة، مما يشكل خطرا بيولوجيا مرتفعا جدا".

وأشار إلى أن هذا المرفق يحتوي على عينات مسبّبة لأمراض الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

إلى ذلك، أكدت منظمة الصحة العامة أنها وثّقت 14 اعتداء على قطاع الصحة منذ بدء المعارك في 15 أبريل، ما أدى الى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة شخصين بجروح.

وشددت على أن "الاعتداءات على الرعاية الصحية مدانة ويجب أن تتوقف".

وأشارت المنظمة الى أن المعارك أدت الى مقتل 459 شخصا وإصابة 4072 بجروح، موضحة أن هذه الحصيلة مستقاة من وزارة الصحة السودانية، ولم تتمكن المنظمة الأممية من التحقق منها.