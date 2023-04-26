انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: لا مؤشرات على الاستعداد للتفاوض في السودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، إنه لا يوجد ما يشير إلى استعداد الطرفين المتحاربين في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، للتفاوض بجدية.

واعتبر بيرتس في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، أن ذلك "يشير إلى أن كلا الطرفين يعتقد أن بإمكانه تحقيق نصر عسكري على الآخر. هذه حسابات خاطئة".

ومن جهة أخرى، قال المبعوث إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في السودان "يبدو صامدا في بعض المناطق حتى الآن".