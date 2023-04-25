انت الان تتابع خبر تونس .. الغنوشي يعلن مقاطعة جلسات استجوابه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، مقاطعته أي استدعاء لحضور جلسات استجوابه.

وقال محامي الدفاع عن الغنوشي، مختار الجماعي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الثلاثاء، أن مكوله قرّر مقاطعة أي استدعاء للحضور بعدما اعتبر أن استدعاءه أصبح "ضربا من ضروب التنكيل وأن مكافحة الأمس تؤكد ذلك"، وفق تعبيره.

وأضاف: "الغنوشي الذي حضر ما يزيد عن 120 ساعة استنطاق وتحقيق ومكافحة يقرر مقاطعة أيّ استدعاء للحضور".

بدورها، نفت سمية الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، في تدوينة لها على "فيسبوك"، خبر دخول والدها في اضراب عن الطعام، مؤكدة أنه اتخذ قرارا بالامتناع عن حضور جلسات التحقيق".