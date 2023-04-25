بايدن يعلن ترشحه للرئاسة الأميركية

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رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، ترشحه لولاية رئاسية ثانية.



وبحسب واشنطن بوست، قال بايدن في شريط فيديو نشر على موقع "تويتر"، "أنا مرشح لولاية ثانية"، وسارع الحزب الجمهوري الى اتهامه "بالانفصال عن الواقع".



ويصادف اليوم الثلاثاء الذكرى الرابعة لدخول الديموقراطي بايدن حملة الانتخابات الرئاسية السابقة تحت شعار من أجل "روح أميركا" التي حرم في ختامها الرئيس السابق دونالد ترمب من الفوز بولاية رئاسية ثانية.



ويتوقّع أن يتعرّض الرئيس الديموقراطي تصاعد هجمات الجمهوريين على قدرته الذهنية، إلا أنه يظهر قدرة غير عادية على التحمّل، من الأزمات الدولية وصولا الى الإصلاحات الكبرى في أميركا .