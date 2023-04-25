انت الان تتابع خبر فلسطين المحتلة : إصابة مستوطن بإطلاق نار في رام الله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشارت وسائل إعلام تابعة للإحتلال أن مستوطن يبلغ من العمر 28 عاما أُصيب بجروح طفيفة برصاصة أطلقت باتجاهه في منطقة شارع الـ60 (وادي الحرامية) شمالي رام الله ولم تضبط الشرطة المنفذ.

وكما قالت تلك المصادر : " أنه في الساعة 09:34 صباح اليوم الثلاثاء، تم تلقي بلاغ على الخط الساخن 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة القدس حول إصابة شخص بعيار ناري من سيارة مارة على شارع 60 بالقرب من تقاطع الشرطة البريطانية، وقدم المسعفون التابعون لجمعية نجمة داود الحمراء العلاج الطبي على الفور لرجل يبلغ من العمر 28 عامًا واعٍ تمامًا، مع إصابة في يده.