انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب أندونيسيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت الوكالة الجيولوجية الأميركية أن زلزالاً بقوة 7,1 درجات قد ضرب اليوم الثلاثاء سواحل سومطرة في إندونيسيا ما أرغم السكان إلى اللجوء إلى المرتفعات قبل أن يرفع الانذار باحتمال حصول تسونامي.



وكما قالت وكالة الصحافة الفرنسية "أ.ف.ب"، حدد مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (الاثنين عند الساعة 20,00 ت غ) قرب سواحل جزر مينتاوي، على عمق 15,5 كيلومترا على ما أوضحت الوكالة الأميركية.



ولم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.



وقال باتريس سانيني، وهو أحد سكان سيبيروت أكبر جزر مينتاوي "الهزة كانت قوية إلى درجة عانينا فيها صعوبة في الوقوف والخروج. واجهنا صعوبة للخروج من المنزل واضطررنا إلى التمسك بالجدران".



وأضاف "إنها أقوى هزة أرضية (..) هذه السنة. ظننت أن تسونامي سيحصل. لحسن الحظ لم يسجل تسونامي".



وأصدرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية تحذيرا باحتمال حصول تسونامي وابقته مدة ساعتين تقريبا بعدما أعلنت في البداية أن قوة الزلزال أكبر.





