انت الان تتابع خبر وزراء دفاع حلف الناتو يتجمعون في بروكسل بهذا الموعد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الدفاع سيجتمعون في بروكسل في 10 مايو/آيار، وذلك في اجتماع لجنة الدفاع في الحلف.



وجاء في البيان: "سيجتمع وزراء الدفاع بشكل شخصي في مقر الناتو في بروكسل في 10 مايو/آيار 2023 في اجتماع اللجنة العسكرية لحلف الناتو القادم".



وأمس الإثنين، عقد وزراء دفاع الناتو اجتماعًا افتراضيًا للجنة العسكرية في الناتو لمناقشة العمل على التخطيط العسكري للدفاع الجماعي.