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وزراء دفاع حلف الناتو يتجمعون في بروكسل بهذا الموعد

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رياض - احمد صلاح - قال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الدفاع سيجتمعون في بروكسل في 10 مايو/آيار، وذلك في اجتماع لجنة الدفاع في الحلف.

وجاء في البيان: "سيجتمع وزراء الدفاع بشكل شخصي في مقر الناتو في بروكسل في 10 مايو/آيار 2023 في اجتماع اللجنة العسكرية لحلف الناتو القادم".

وأمس الإثنين، عقد وزراء دفاع الناتو اجتماعًا افتراضيًا للجنة العسكرية في الناتو لمناقشة العمل على التخطيط العسكري للدفاع الجماعي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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