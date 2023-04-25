انت الان تتابع خبر العاهل المغربي يعطي تعليماته لتأمين عودة المغاربة من السودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفاد بلاغ لوزارة الخارجية المغربية أنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في البلد الشقيق، أعطى العاهل المغربي محمد السادس تعليماته السامية لتأمين عودة المواطنين المغاربة من السودان.

وأوضح البلاغ أنه طبقا للتعليمات الملكية السامية، قامت مصالح سفارة المملكة المغربية بالسودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورت سودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن تواجدهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة، مشيرا إلى أن القافلة البرية وصلت بسلام مساء اليوم إلى مدينة بورت سودان.

كما أعطى العاهل المغربي تعليماته لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.