انت الان تتابع خبر السودان .. موافقة طرفي النزاع على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين عن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء.

وقال بلينكن في بيان "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الثماني والأربعين الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 نيسان/أبريل، ويستمر لمدة 72 ساعة".

وأضاف "خلال هذه الفترة، تحثّ الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار".

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان، حيث تحول الصراع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى أعمال عنف دامية مستمرة منذ عشرة أيام.

التقى وزير الخارجية الأميركي في وقت سابق الاثنين في واشنطن نظيره الكيني لبحث جهود السلام في السودان، كما أجرى محادثات هاتفية مع نظيريه من السعودي والإماراتي.