انت الان تتابع خبر الانفلات الأمني يعود إلى مخيمات تندوف من نافذة مخيم العيون والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت محطة للوقود في الساعات الأولى فجر الأحد لحريق مهول أدت الى التهام أغلب مرافق المحطة في أحد مخيمات تندوف جنوب الجزائر، وفق مصادر صحفية

وبين حديث عن كونها سرقة تلاها إضرام النيران في المحطة للتمويه وإخفاء معالم السرقة ، خاصة أن الباب الخلفي وجد مكسورا ، و حديث عن وقوع سرقة المحطة ، أعقبه إضرام النار في الوقود .

وسواء ثبتت الرواية الأولى أم الثانية ، ففي الحالتين تعرضت المحطة للسرقة وأضرمت فيها النيران بفعل فاعل ، خاصة أن الكاميرات وصندوق التسجيل الخاص بالكاميرا لم يتم العثور عليه ، ما يعني أن من أضرم النيران كان يخشى أن لا يحترق الصندوق فينكشف أمره.

جبهة البوليساريو حاولت تعميم رواية أن الحادث مجرد تماس كهربائي ، وطلبت من أصحاب المحطة تأكيد ذات الرواية ، خوفا من القلق المتنامي لدى الساكنة ، وخوفهم من الانفلات الأمني الذي أصبح يقض مضاجعهم ، ويعرضهم للنهب والسرقة اليومية.





