انت الان تتابع خبر وزير الخارجية التركي يهاجم بايدن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في ذكرى أحداث عام 1915، إن هناك "سياسيين مخادعين يحاولون تشويه التاريخ"، غامزا من قناة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحسب ما ذكرت "الأناضول".

وقال:مخادعون الذين يحاولون تشويه التاريخ يعودون إلى المسرح مرة أخرى"، مضيفا أنه "من غير الممكن إعادة كتابة التاريخ ببيانات سياسية، وأن الانتهازيين الذين يصرون على هذا الموقف، سيذكرون بنفاقهم ونواياهم غير الحسنة".



وشدد تشاووش أوغلو على أنه "لا يمكن لأي شخص إعطاء درس في التاريخ للأمة التركية العظيمة".



وذكرت الوكالة التركية أن بايدن كان استخدم بوقت سابق كلمة "إبادة" في خطابه الذي ألقاه حول الأحداث التي شهدتها الدولة العثمانية خلال العام 1915.



ولطالما ضغط الأرمن في أرمينيا والشتات، من أجل الاعتراف بـ"الإبادة الجماعية"، التي نفذتها السلطنة العثمانية في العام 1915 وراح ضحيتها 1.5 مليون أرمني، وتم تهجير ملايين آخرين.



بدورها، تؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "إبادة جماعية" على تلك الأحداث واصفة إياها بأنها "مأساة" لكلا الطرفين، داعية لتناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة".



وسار أمس الأحد حوالي 10 آلاف شخص حاملين المشاعل في العاصمة الأرمنية يريفان إحياء الذكرى 108 لضحايا مذبحة الأرمن في تركيا العثمانية قبل أكثر من قرن.