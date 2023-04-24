انت الان تتابع خبر وساطة تركية بين البرهان ودقلو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقلت صحيفة "سودان تريبيون" عن مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى، قوله إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم عرضا للقادة العسكريين المتقاتلين في السودان للتفاوض في تركيا.

وبحسب الصحيفة، فقد قال المسؤول الدبلوماسي إن الرئيس التركي "نقل لقائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في اتصالين هاتفيين خلال اليومين الماضيين رغبة تركيا في التوسط بينهما لإنهاء الحرب".

ولفتت الصحيفة نقلا عن المصدر بأن "أردوغان قدم عرضا بالاستضافة في أنقرة لخوض مفاوضات مباشرة، مع تقديم كافة الضمانات لقائد الدعم السريع".

لم توضح مصادر لـ"سودان تربيون" موقف البرهان ودقلو من المقترح التركي لكنها "استبعدت موافقة البرهان على التفاوض مع قائد الدعم السريع قبل إكماله الانسحاب من الخرطوم".

وأفادت المصادر، وفق الصحيفة، بأن "البرهان صرح بإمكانية الجلوس مع دقلو بحال قبول الأخير بعودة الأوضاع لما قبل ديسمبر الماضي وهو الموعد الذي أعاد فيه قائد الدعم السريع نشر قواته في الخرطوم ومدن أخرى".

وتستمر الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 10 أيام، في وقت أجلت دول عدة، بينها تركيا، رعاياها من السودان.