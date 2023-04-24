انت الان تتابع خبر إصابات بعملية دهس وإطلاق نار في القدس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل اعلام إسرائيلية عن وقوع عملية دهس بالإضافة الى اطلاق نار في القدس مساء اليوم في الساعة الرابعة والنصف.

وقامت قوات الاحتلال بفرض طوق امني مشدد للوقوف على ملابسات هذه العملية، ووفقاً لوسائل الاعلام فقد أدت هذه العملية الى وقوع 3 إصابات في منطقة شارع يافا بالقدس المحتلة.



وأفادت القناة 7 العبرية بوقوع 5 إصابات دهسًا قرب سوق "محانيه يـهــودا" في القدس، "ويجري التحقيق في خلفية الحدث".



وقال الإسعاف الإسرائيلي إن أحد هذه الإصابات بحالة خطيرة للغاية.



ونقل الإعلام العبري أن قوات الشرطة عززت تواجدها بالمنطقة ويجري التعرف على هوية المنفذ وخلفية الحادث.