انت الان تتابع خبر العاهل المغربي يُعين بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية في بلاغ لها أن العاهل المغربي الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد عيّن الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة .

وجاء في نص البيان التابع للوزارة : "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق ".

وبهذه المناسبة وشح العاهل المغربي صدر الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن