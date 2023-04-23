انت الان تتابع خبر الإنترنت ينقطع بشكل شبه كامل في السودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أشارت منظمات عالمية مختصة برصد وصول شبكة الإنترنت حول العالم أن السودان تعاني انقطاعا "شبه كامل" لخدمة الإنترنت .

وأوضحت منظمة "نت بلوكس" ومقرها لندن التي تعنى برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت في العالم: "تظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهيارا شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حاليا 2 في المئة مقارنة بالمستويات العادية".

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه عدد من الدول تنفيذ عمليات إجلاء لمواطنيها العالقين في السودان وسط معارك مستمرة رغم دعوات داخلية وإقليمية ودولية لوقف القتال وإيجاد تسوية سياسية للأزمة.