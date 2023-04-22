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السودان .. الدعم السريع تنفي اقتحام أحد السجون

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رياض - احمد صلاح - نفت قوات الدعم السريع السودانية، مساء الجمعة، المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام القوات لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء.

وقالت قيادة قوات الدعم السريع على صفحتها على فيسبوك: "تنفي قوات الدعم السريع المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام القوات لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء".

ورغم إعلان الدعم السريع والجيش هدنة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر، ما يزال القتال مستمرا في عدد من المناطق السودانية، في الوقت الذي تدعو فيه قوى دولية إلى وقف طويل الأمد للأعمال العدائية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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