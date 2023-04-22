انت الان تتابع خبر السودان .. الدعم السريع تنفي اقتحام أحد السجون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نفت قوات الدعم السريع السودانية، مساء الجمعة، المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام القوات لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء.

وقالت قيادة قوات الدعم السريع على صفحتها على فيسبوك: "تنفي قوات الدعم السريع المزاعم المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن اقتحام القوات لأحد السجون وإطلاق سراح السجناء".

ورغم إعلان الدعم السريع والجيش هدنة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر، ما يزال القتال مستمرا في عدد من المناطق السودانية، في الوقت الذي تدعو فيه قوى دولية إلى وقف طويل الأمد للأعمال العدائية.