300 طفل عالقون في دار رعاية بالخرطوم .. تفاصيل مؤثرة

انت الان تتابع خبر300 طفل عالقون في دار رعاية بالخرطوم .. تفاصيل مؤثرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أسبوع بالتمام يقضيه مئات الأطفال الأيتام في مقر حكومي مخصص لرعايتهم بوسط العاصمة السودانية الخرطوم وهم في ظروف قاسية بعد أن انقطع عنهم الغذاء والمتطوعات بإرضاعهم، وذلك نتيجة للمواجهات العسكرية الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتتعالى صرخات هؤلاء الصغار تحت دوي الطائرات وزخات الرصاص المستمر، ومع ذلك تمكن متطوعون من سماع أصوات الاستغاثة البريئة والتحرك بشكل عاجل لجمع تبرعات لإنقاذهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، وسط دعوات إلى ضرورة إيجاد مقر بديل في المناطق الآمنة نسبياً في العاصمة لإيوائهم.

ويقيم هؤلاء الأطفال في "دار المايقوما" في ضاحية السجانة التي تبعد القيادة العامة للجيش السوداني بنحو 3 كيلومترات في الاتجاه الجنوبي الغربي وهي منطقة ملتهبة وتشهد اشتباكات مستمرة بين القوات المسلحة والدعم السريع، الشيء الذي زاد مخاوف مهتمين على حياتهم.