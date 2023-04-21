انت الان تتابع خبر الخرطوم .. إطلاق نيران مكثف رغم هدنة الـ3 أيام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت رويترز نقلا عن شاهد عيان بإطلاق نيران مكثف استمر في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد إعلان الدعم السريع والجيش هدنة لمدة لمدة ثلاثة أيام تبدا يوم الجمعة.



وقال المصدر أن هناك أصوات ضربات جوية تدوي من حين لآخر في أنحاء العاصمة السودانية.



ولم يتضح على الفور مصدر إطلاق النار.

وفي وقت سابق وافق طرفا الصراع (الجيش والدعم السريع) على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إنها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ تبدأ يوم الجمعة لتمكين الشعب السوداني من الاحتفال بعيد الفطر.