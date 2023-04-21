انت الان تتابع خبر الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من الجمعة.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة: "وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق ٢١ أبريل لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الأنسانية".

وأضاف البيان: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أي تحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".

كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت يوم الخميس عن هدنة لمدة 72 ساعة من جانب واحد، لكن القتال استمر بين الجانبين.