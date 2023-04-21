انت الان تتابع خبر هكذا تستعد الدول لإجلاء رعاياها من السودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وضعت عدد من الدول الغربية والأسيوية طائراتها العسكرية في حالة تأهب، تمهيدا لعمليات إجلاء رعاياها من البلاد التي تشهد قتالا منذ أسبوع.

الجيش الأميركي يعد خيارات

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الجمعة إن الجيش يعد أكبر عدد ممكن من الخيارات قبل إخلاء محتمل للسفارة الأميركية في السودان، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.

أضاف أوستن في مؤتمر صحفي في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا"نشرنا بعض القوات في مسرح العمليات لضمان توفير أكبر عدد ممكن من الخيارات إذا طُلب منا التحرك. ولم تتم مطالبتنا بفعل أي شيء بعد... لم يُتخذ قرار بشأن أي شيء".

وقالت رويترز أمس الخميس إن الولايات المتحدة تنقل عددا كبيرا من القوات الإضافية إلى قاعدتها في جيبوتي تحسبا لإجلاء من السودان في نهاية المطاف.

بريطانيا تتأهب بإجراء حذر

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، نقلا عن مصادر، أن قرار تنفيذ عمليات الإجلاء من السودان لم يتخذ بعد.

وصفت المصادر وضع الطائرات في حالة تأهب بأنه "إجراء حذر" تحسبا لأي احتمال.

من المقرر أن يترأس رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، مساء اليوم الجمعة اجتماعا وزاريا بشأن الأزمة في السودان.

يمكن أن تستخدم أنواع متعددة من الطائرات في عمليات الإجلاء بما في ذلك المروحيات وطائرات النقل العملاقة، ذات القدرة على العمل في مناطق الصراعات.

لدى بريطانيا خيار آخر لإجلاء رعاياها وهو طلب المساعدة من الولايات المتحدة وفرنسا اللتين تملكان وجودا عسكريا أكبر في المنطقة.

إسبانيا

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي في برلين، الجمعة، إن الطائرات العسكرية الإسبانية في وضع الاستعداد وجاهزة لإجلاء حوالى 60 مواطنا إسبانيا ونحو 20 مدنيا من دول أخرى من الخرطوم، وفق "رويترز".

ألمانيا

أكد المتحدث باسم وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، الجمعة أن القوات تعمل على "احتمالات عودة المواطنين الألمان والأشخاص الذين يحتاجون إلى مزيد من الحماية من السودان".

يعمل الجيش الألماني على محاولة ثانية للإجلاء بعد فشل المحاولة الأولى لإجلاء أكثر من 150 ألمانيا في السودان.

السويد

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إن السويد ستجلي موظفي سفارتها وعائلاتهم من السودان في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن بلاده تنسق سياستها مع الدول الأخرى.

اليابان

قال وزير شؤون مجلس الوزراء في اليابان، ماتسونو هيروكازو، إن طوكيو تستعد لإرسال طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي لإجلاء الرعايا اليابانيين من السودان، وفقا لموقع "اليابان بالعربي".

أضاف أن الحكومة اتصال مع جميع المواطنين اليابانيين الموجودين حاليا في السودان والبالغ عددهم 60 مواطنا، بما في ذلك موظفو سفارة اليابان في السودان، بالإضافة إلى العاملين في المنظمات غير الحكومية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

كوريا الجنوبية

غادرت طائرة عسكرية كورية جنوبية، الجمعة، لإجلاء المواطنين الكوريين الجنوبيين العالقين في السودان.

قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن طائرة النقل العسكرية من طراز "C-130" وعلى متنها 50 فردا من أفراد الطواقم الأمنية والطبية، توجهت إلى جيبوتي، نظرا بإغلاق مطار العاصمة السودانية الخرطوم حاليا.

عدد الكوريين الجنوبيين في السودان 25 شخصا.