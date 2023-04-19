انت الان تتابع خبر ألمانيا: إضرابات السكك الحديدية والمطارات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت نقابة السكك الحديدية والنقل الألمانية (إي في غي)، اليوم الأربعاء، تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في كل أنحاء البلاد يوم الجمعة المقبل في شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) وشركات نقل أخرى من أجل رفع الأجور.

ووفقاً ل(دويتشه فيله)، حذرت شركة "دوتشه بان" المشغلة للقطارات من أن ذلك سيكون له تأثير هائل على حركة الرحلات خاصة على "قطارات المسافات الطويلة".

من جهتها دعت نقابة "فيردي" العمالية العاملين في المناطق الأمنية في مطارات دوسلدورف وكولونيا/بون وهامبورغ إلى الإضراب في نهاية الأسبوع. ومن المقرر أن يبدأ هذا الإضراب ليل الأربعاء-الخميس وينتهي ليل الجمعة-السبت.