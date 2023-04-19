انت الان تتابع خبر تونس:الأزمة الدبلوماسية مع إفريقيا في طريقها إلى الحل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، إن تصريحات الرئيس قيس سعيد، بخصوص المهاجرين أثرت على العلاقات التونسية الإفريقية خاصة على المستوى الاقتصادي.

وأضاف أنه بفضل تضافر جهود المجتمع المدني ورئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية، تم تجاوز الأزمة.

وأوضح أن تجاوز الأزمة كان من الجانب التونسي فقط، في المقابل مازالت الأزمة ترمي بظلالها على بعض الدول الإفريقية، حيث أغلب الطلبة من إفريقيا جنوب الصحراء وعددهم 8 آلاف غادروا تونس بعد الأزمة، الأمر الذي دفع القطاع الخاص إلى التحرّك.

وتابع قائلا: "نأمل أن يتم تجاوز الأزمة خلال الأشهر القادمة بشكل نهائي وذلك عبر تنظيم زيارات إلى عديد الدول الإفريقية والمشاركة في المؤتمرات".

وكشف أنيس الجزيري عن وجود تحركات دبلوماسية حثيثة من أجل تجاوز الأزمة خاصة مع الدول التي تأثرت بشكل أكبر وهي البلدان الفرونكوفونية وخاصة ساحل العاج، حيث تم إجلاء أكثر من 1500 إيفواري من تونس بعد تصريحات الرئيس.

وأشاد في هذا الإطار بمجهودات سفراء إفريقيا جنوب الصحراء في تونس الذين قاموا بعمل كبير وبكل هدوء، وفق تعبيره.

وأفاد بأنه سيتم إرسال قافلة صحية تونسية إلى عدد من الدول الإفريقية إضافة إلى الاحتفاء بالطالب الإفريقي بمناسبة اليوم العالمي لإفريقيا في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.