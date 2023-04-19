انت الان تتابع خبر هذا ما قاله أنشيلوتي عن تبديله لبنزيما و الابا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد معبراً عن بتأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز مساء اليوم الثلاثاء، بهدفين دون رد على تشيلسي، بإياب ربع النهائي، في معقل البلوز "ستامفورد بريدج".



وكان ريال مدريد قد حقق الانتصار في الذهاب بمعقله "سانتياجو برنابيو" بهدفين دون رد أيضا وأعاد الكرّه في لندن بهدفي البرازيلي رودريغو .



وأشار أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كان من المعروف أننا سنعاني في هذا النوع من المباريات. في الشوط الأول، واجهنا مشكلات في الجانب الأيسر، ثم قمنا بتصحيح الوضع".



وأكمل : "إنها مباراة متكاملة. كان لدينا مستوى جيد جدًا، وكنا أقوياء في الدفاع. كان تأهلا مستحقًا، ونحن سعداء جدًا بهذا الفوز".



وتابع: "تصدي كورتوا الحاسم كان مهما للغاية، لأنهم كانوا يمكن أن يتقدموا في النتيجة، مما قد يزيد القلق. في الشوط الثاني، قمنا بإدارة المباراة بشكل أفضل وكانت لدينا المساحة للعب التحولات السريعة".



وعن غياب ميليتاو في نصف النهائي، أجاب: "البطاقة التي حصل عليها سببت لنا القلق بعض الشيء، لأن اللعب بـ10 لاعبين أمر صعب، ولكنه خاض مباراة رائعة. سنفتقده في لقاء الذهاب، ولكننا نأمل في استعادة ألابا".



وعن إصابات الفريق، أوضح: "ألابا لديه إجهاد في عضلات الفخذ الخلفية ولم يتمكن من الاستمرار في المباراة. كريم كان يعاني من إصابة في القدم في نهاية المواجهة ولهذا تم استبداله. عندما سجلنا الهدف الثاني، كنا بحاجة فقط للدفاع".



واختتم بالحديث عن تأهل ميلان وإمكانية مواجهته في النهائي: "نحن نفكر في أنفسنا. أنا سعيد بأن يصل الروسونيري إلى الدور نصف النهائي بعد وقت طويل، لكنني آسف لنابولي لأني أحترمهم أيضًا".



وسيواجه ريال مدريد المتأهل بين بايرن ميونخ وتشيلسي في الدور المقبل من المسابقة.