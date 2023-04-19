انت الان تتابع خبر تمرد العشرات من جنود جيش الاحتلال .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقدم العشرات من جنود الكتيبة 51 من لواء النخبة في جيش الاحتلال " جولاني" على ترك معسكرهم الثلاثاء وإلقاء سلاحهم وذلك احتجاجاً على قرار نقل قائدهم من منصبه.

وذكرت القناة "12" العبرية ان تمرد الجنود جاء في أعقاب قرار قائد لواء جولاني بنقل قائد الكتيبة التي يخدم فيها الجنود لمنصب آخر الأمر الذي استفز الجنود فقرروا قطع التدريب في قاعدة "تساليم" العسكرية في النقب والتمرد الجماعي والخروجم القاعدة.

في حين كتب أحدهم في تغريدة له أنهم تركوا القاعدة تعبيراً عن مدى حبهم لقائدهم واحتجاجاً على قرار نقله ، في الوقت الذي قال فيه جيش الاحتلال إنه يحقق في ظروف الحادث.