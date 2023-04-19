انت الان تتابع خبر 19 مفقود بغرق مركب هجرة غير شرعي في تونس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أوضحت وسائل إعلام تونسية بأن مركب هجرة غير نظامية يقل حوالي 19 شخصا جميعهم تونسيون، تعرض إلى الغرق بجزيرة قرقنة في ولاية صفاقس، وتم إنقاذ 4 أشخاص فيما لا يزال 15 في عداد المفقودين.

المصادر التونسية قالت ان مركب الهجرة غير النظامية تعرض للغرق بعد أن تسربت إليه المياه، وجميع من كانوا على المركب تونسيون، في حين تم إنقاذ 4 أشخاص فيما لا يزال 15 في عداد المفقودين.

فيما تقوم وحدات من الحرس البحري التونسي، من المناطق البحرية بصفاقس وقرقنة والمهدية، بتمشيط المنطقة من أجل الوصول إلى المفقودين بالاستعانة بمروحية تابعة للحرس الوطني إلى جانب وحدة من جيش البحر.

ومن المنتظر، يوم الأربعاء، أن يتم تسخير غواصين تابعين للحماية المدنية من أجل البحث ولا سيما بقاع المركب الغارق.