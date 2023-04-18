الرئيس الجزائري يبعث برسالة للأمم المتحدة لمساندة السودان

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رياض - احمد صلاح - وجه الرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون، برسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية، للمسعى المشترك من أجل وقف الاقتتال في السودان.

وقام اليوم الرئيس، عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة للتطورات الخطيرة الدائرة في جمهورية السودان، بتوجيه رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية القمر المتحدة، عثمان غزالي، والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد، ورقته جبيهو.

وتأتي مبادرة الرئيس الجزائري، في ظل التدهور المتسارع للأوضاع في السودان على خلفية استمرار المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، مما يستدعي تحركا دوليا لحقن الدماء والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية العميقة.

وشدد الرئيس الجزائري، في رسائله الثلاث، على أن التطورات الخطيرة والمؤسفة التي تشهدها جمهورية السودان الشقيقة بتعقيداتها الداخلية وتداعياتها الخارجية أضحت تفرض تحديا مشتركا يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين، داعيا إلى التحرك المشترك وبشكل عاجل لتفادي المزيد من التصعيد، ووقف الاقتتال بين الأشقاء السودانيين وحملهم على تغليب الحكمة والاحتكام إلى فضائل الحوار لحل خلافاتهم، وتجنيب الشعب السوداني مخاطر الانزلاق في دوامة العنف الدموي الذي يشكل خطرا على السلم الاجتماعي وعلى مسار التسوية السياسية في السودان.

وأكد تبون، بعد أن ثمّن المساعي الفردية التي بادرت بها هذه المنظمات، أنه لا يزال هناك مجال لتثمين جهودها وتعظيم المكاسب المرجوة منها من خلال الجهود الجماعية لدعوة الأخوة الأشقاء في السودان، وبصوت واحد وموحد إلى الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة، وإلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد وحقن الدماء.

وأشار الرئيس الجزائري، في ذات الوقت، إلى استعداد الجزائر لتكثيف جهودها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل المساهمة الفعلية في الجهود والمساعي الجماعية الرامية لوقف الاقتتال بين الأشقاء السودانيين، وحثهم على العودة السريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية بطريقة نهائية ومستدامة.

كما دعا إلى التفكير في مسعى مشترك وموحد بين المنظمات الأربع، الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي جامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية الإيجاد، من أجل مساندة جمهورية السودان، لتجاوز الأزمة الراهنة مبرزا أن توحيد جهود الفاعليين الدوليين والإقليميين بشكل جماعي، وعاجل يهدف إلى العمل على وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع والتأسيس لحقبة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق، في العيش الكريم في كنف السلم والوئام و الاستقرار.