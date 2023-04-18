انت الان تتابع خبر حصيلة جديدة لقتلى ومصابي الاشتباكات في السودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصيلة القتلى والجرحى جراء الاشتباكات التي تشهدها البلاد منذ يوم السبت الماضي.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "بلغ إجمالي القتلى المدنيين منذ بداية الحرب 144 قتيلا، والإصابات 1409 حالة إصابة تشمل المدنيين والعسكريين معا".

وأوضحت: "في ظل استمرار الاقتتال تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة وتنذر بما لا يحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة".

وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذه الحرب الدائر رحاها، فإننا نناشد ونطالب بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤونات الغذائية والدوائية".

ونوهت إلى أن "هذا الحصر هو ما وصلنا له وأن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق حصرنا".

ويشهد السودان منذ يوم السبت احتداما في المعارك خاصة في العاصمة الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.