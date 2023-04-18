انت الان تتابع خبر مسؤول أوكراني: سنشن هجوما مضادا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أليكسي دانيلوف أن بلاده ستقوم بشن هجوم مضاد عندما تكون جاهزة، مضيفا أنها مسألة وقت فقط إلى أن تصل القوات للمستوى اللازم من الاستعداد العسكري.

وقال دانيلوف خلال مقابلة مع "الأسوشيتدبرس" في كييف أن حلفاء أوكرانيا يساعدون الحكومة بتقديم المعدات التقنية اللازمة لشن الهجوم، لكنه أعرب أيضا عن إحباطه من أن مسؤولين في بعض الدول الحليفة "يعدون بشيء ويفعلون شيئا مختلفا تماما".

و تطرق في حديثه عن التسريبات الاستخباراتية الأمريكية المهمة، كرر دانيلوف قول القادة الأوكرانيين الآخرين بأنهم لا يرون أن ذلك يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالهجمات المستقبلية، مشددا على أن أوكرانيا لا تشارك معلومات حساسة للغاية مع أي جهة.

وقال: "إذا اعتقد شخص ما أننا نقدم تقريرا إلى شخص ما، فهو مخطئ بشدة”. وأضاف أن مثل هذه الأمور الأمنية الحساسة يتم تحديدها في اجتماعات مغلقة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي و"هناك فقط يتقرر متى وفي أي اتجاه وبأي وتيرة سنحرر أراضينا".

وتتضمن الوثائق الأمريكية تسريبات حساسة حول أوكرانيا، بما في ذلك إلى أي مدى تقترب صواريخ أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية من النفاد.

مع توقعات بأن يحدث ذلك في أواخر هذا الشهر أو مايو، الأمر الذي سيؤدي إلى فتح سماء أوكرانيا لمزيد من الضربات الجوية والمدفعية الروسية.