انت الان تتابع خبر وزير الخارجية المغربي يجري مباحثات مع مسؤولين زامبيين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، محادثات اليوم الإثنين بالرباط، مع النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا، مالونغو شيسانغانو.

ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي تقوم بها السيدة شيسانغانو إلى المملكة على رأس وفد برلماني هام.

وفي تصريح صحفي ، عقب هذه المحادثات، أعربت النائبة الأولى لرئيسة الجمعية الوطنية لزامبيا عن رغبة بلادها في تعزيز وتطوير العلاقات بين الرباط ولوساكا و"إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين".

من جانبه، أكد مولامبو هاماكوني هييمبي، النائب البرلماني وعضو الوفد الذي يزور المغرب، أن هذه المحادثات تعكس مراحل جديدة من التعاون بين البلدين، معتبرا إياها "سبيلا أمام مواطني جمهورية زامبيا للاطلاع أكثر على ثقافة المملكة، والتمكن من التفاعل بحرية أكبر في شمال إفريقيا".

وأضاف السيد مولامبو هاماكوني هييمبي أنه بإمكان الرباط ولوساكا مواصلة العمل سويا في العديد من المجالات، ولا سيما في المجال الصناعي.

وقال، من جهة ثانية، إن الوفد الزامبي أجرى محادثات "رفيعة المستوى" مع رئيس مجلس النواب، وكذا مع رئيس مجلس المستشارين.