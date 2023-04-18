انت الان تتابع خبر السيسي: قواتنا المسلحة بالسودان في أمان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القوات المصرية المتواجدة في السودان "قوة رمزية" بغرض تنفيذ تدريب مع الأشقاء هناك، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر.

وكان السيسي قد قال ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء يوم الاثنين، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية على تواصل مع الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، بهدف التأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، مشددا على أن القوات كانت متواجدة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك، وليس لتأليب أو دعم طرف على حساب طرف آخر.

وبين السيسي إلى تصريحات قائد قوة الدعم السريع بأن القوات المصرية في أمن وسلام وتحت مسؤوليته الشخصية، وهو أمر تأكدت منه السلطات المصرية في الاتصالات، متابعا: "نتمنى استعادة القوات في أسرع وقت ممكن".

هذا وأكد السيسي أن الدولة المصرية تشجع على حقن دماء السودانيين ووقف إطلاق النار والتفاوض للحث على استقرار السودان والسودانيين.