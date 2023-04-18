انت الان تتابع خبر الجيش السوداني: نجحنا بامتصاص الصدمة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر الجيش السوداني مساء يوم الاثنين بياناً يقول فيه أن "قوات المرحلة الأولى نجحت في امتصاص الصدمة وتأمين الموقف"، مؤكدا أن "الظروف مهيأة للانتقال إلى المرحلة التالية بقوات جديدة".

وجاء في البيان أيضاً فأن القيادة العامة للقوات المسلحة قالت : "نجحت قوات المرحلة الأولى في امتصاص الصدمة وتأمين الموقف، والظروف مهيأة للانتقال إلى المرحلة التالية بقوات جديدة"، متابعة: "تكاملت لدينا كل المعلومات المطلوبة اللازمة للانطلاق لتطوير الموقف".

وأضاف البيان: "مناوشات اليوم كانت محدودة جدا وانحصرت في تأمين محيط منطقة القيادة العامة ومحيط المطار".

وأردف: "استسلم عدد كبير من أفراد المليشيا المتمردة وسلموا أنفسهم للمناطق والفرق داخل وخارج العاصمة".

وتابعت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها: "نجحت عناصر من القوات الخاصة في السيطرة علي معسكر الشهيد حمودة بأم درمان التابع للمليشيا المتمردة"، لافتة إلى أنه "سيتسع نطاق عمليات التأمين مما يتطلب من مواطنينا التزام الحيطة والحذر وتقييد التحركات".