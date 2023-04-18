280 ألف مصل يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى

انت الان تتابع خبر280ألف مصل يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أحيا مساء اليوم الاثنين 280 ألف مصل ليلة القدر (ليلة الـ 27 من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان لها اليوم، إن نحو 280 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة المقدسة، كما أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى.



واكتظت باحات ومصليات المسجد الأقصى بالمصلين الذين جاؤوا من الضفة الغربية ومدينة القدس، ومن الأراضي المحتلة في العام 48، رغم قيود الاحتلال وحواجزه.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها في محيط مدينة القدس وأقامت العديد من الحواجز، كما شددت من إجراءاتها بالبلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.