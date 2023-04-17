انت الان تتابع خبر.الرئيس الفلسطيني يصل إلى السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين إلى مدينة جدة السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان في استقبال الرئيس الفلسطيني في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة جدة اللواء سليمان الطويرب، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبد الله الآغا، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.