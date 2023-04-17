انت الان تتابع خبر الجيش السوداني يحذر من الأكاذيب .. وحميدتي يدعو لتحرك فوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الإثنين، أن الأبواق الإعلامية لقوات الدعم السريع تقوم ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام.



وأوضحت أن موقف العمليات حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم.



وأشارت إلى أن القوات المسلحة تسيطر تماما على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء قوات الدعم السريع على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.



وذكر البيان أن "القوات الجوية نفذت ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر جيب لقوات الدعم السريع بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل".



العاصمة السودانية المحاصرة دخلت اليوم الثالث من القتال العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع في منافسة قوية للسيطرة على البلاد، حيث ارتفع عدد القتلى المدنيين منذ مطلع الأسبوع إلى 97.



قائد قوات الدعم السريع



من جانبه، دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" المجتمع الدولي للتحرك الفوري والتدخل ضد "جرائم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان"، على حد وصفه.



ماذا يحدث في السودان؟



اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، السبت، في العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.



قال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.



في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.



جاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية من أجل التحول الديمقراطي في البلاد.