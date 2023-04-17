انت الان تتابع خبر العراق: الربط الكهربائي مع الأردن سيزودنا بـ 150 ميجاواط والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الكهرباء العراقي زياد فاضل إن الربط الكهربائي مع الأردن سيكون عن طريق قضاء الرطبة العراقي والذي سيزود الشبكة الوطنية العراقية بـ 150 ميجاواط.



وأكد فاضل، أن “وزارة الكهرباء جادة في عملية الربط الكهربائي مع دول الجوار، وحالياً في طور المباشرة بربط الكهرباء مع دول الخليج والذي سيغذي العراق بحدود 500 ميكاواط باتجاه محافظة البصرة”، لافتاً إلى أن “الزيارة إلى المملكة العربية السعودية كانت لتفعيل الاتفاقية السعودية – العراقية لتجهيز الشبكة الوطنية بـ1000 ميكاواط”.



وأضاف أن “إنتاج الطاقة الكهربائية ﻻ يلبي طموح كل العراقيين لأن ملف الكهرباء يحتاج إلى حل جذري”، مؤكداً أن “الحكومة العراقية الحالية أعدت خططاً واقعية لإنهاء ملف نقص التجهيز”.