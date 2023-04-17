انت الان تتابع خبر قوات الدعم السريع: لهذا السبب نخوض معارك الخرطوم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع، يوسف عزت، إلى أنهم سيطروا على مناطق مهمة في العاصمة السودانية، وسط مواجهات مستمرة مع قوات الجيش السوداني.



وأضاف يوسف عزت : "الدعم السريع الآن يسيطر على 95 بالمئة من الخرطوم وأم درمان، بيدنا كل الجسور المؤدية إلى الخرطوم، بيدنا القصر الرئاسي، نحن بداخل القيادة العامة، كل المطارات بيدنا".



هذا أبرز ما قاله المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" :



المعركة المفروضة:



هذه المعركة فرضت علينا، نحن لم نختار المعركة، بل فوجئنا بالهجوم علينا، الحرب الدائرة الآن في السودان بالنسبة لنا هي دفاع عن النفس.



خسائر في الجيش:



هناك خسائر في قوات الدعم السريع، خاصة من الضربات الجوية، فلا توجد حرب دون خسائر، وأيضا في صفوف الجيش هناك خسائر كبيرة.



سبب اندلاع الحرب:



سبب الحرب هو أن هناك من يريد السيطرة على السلطة، وعدم إعادتها للشعب، فهو من أسقط النظام السابق، وهو من أوصل البرهان إلى كرسي رئاسة مجلس السيادة، لذا فعليه فهم ذلك، لا يمكن أن يكرر البرهان أفعال النظام السابق بالبقاء في السلطة.

الشعب السوداني لا يدعم الحرب، لكن نحن ندافع عن خيارات الشعب السوداني، وهي التي فرضت هذا الموقف الآن.