انت الان تتابع خبر الانتهاء من عملية تبادل الأسرى في اليمن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتهت اليوم الأحد، عملية تبادل الأسرى بين مليشيا الحوثي والحكومة اليمنية بالإفراج عن عشرات الأسرى، ضمن عملية استمرت 3 أيام.

ونقلت "فرانس برس" عن مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيسيكا موسان، أن عملية التبادل شملت 869 أسيراً، كما شملت امرأة واحدة فقط تُدعى سميرة مارش اعتقلت قبل 5 سنوات بتهمة "زرع عبوات ناسفة في الطرقات وجوار مقرات حكومية وأسفل سيارات ومركبات قادة الجيش"، إضافة إلى "إدارة خلية نسائية تقوم بزرع عبوات تسببت بمقتل العشرات"، وفق ما أفاد مسؤول حكومي في مأرب.