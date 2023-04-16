فشل وساطات بإقناع الدعم السريع بالاندماج في الجيش السوداني

انت الان تتابع خبرفشل وساطات بإقناع الدعم السريع بالاندماج في الجيش السوداني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدأ، الأحد، اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الوضع في السودان.

وقال مندوب السودان، بالإنابة، السفير صادق عمر عبدالله، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إنّ كل الوساطات الوطنية والاقليمية والدولية فشلت في اقناع الدعم السريع المحلول بالإندماج في الجيش الوطني حسب نص الإتفاق الإطاري.

وأضاف عبدالله، أن قوات الدعم السريع بدأت الهجوم علي مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في القيادة العامة للجيش صباح السبت، علما بأنه كان هناك اجتماعا مقررا له مع الرئيس البرها ن في ذات اليوم.

وأشار، إلى أن الجيش السوداني تحرك لدحر الهجوم وطرد الدعم السريع الذي انتشر بكثافة في المقار والمؤسسات الحكومة كالإذاعة والتلفزيون والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم؛ معتمدين علي عنصر المباغتة لكن القوات المسلحة السودانية كانت لهم بالمرصاد.

ولفت، إلى أن القوات المسلحة السودانية تمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالمتمردين وما تزال تمشط بعض المناطق والجيوب علما بأن أعدادا كبيرة من المتمردين استسلموا أو هربوا الي الولايات المجاورة للخرطوم، حيث حلت الحكومة مليشيا الدعم السريع وأعلنت أنه قوة متمردة يتم التعامل معها علي هذا الأساس.

وأكّد، أن الجيش السوداني يعتمد الأن استراتيجية قتالية مع التمرد تهدف الي تقليل الخسائر وسط المدنيين والمرافق الحكومية والممتلكات الخاصة الي حدها الأدني لذلك يلاحظ أن إنهاء التمرد وطرده من المواقع التي سيطر عليها أو يحتمي بها أخذ وقتا أطول.

وأوضح عبدالله، أن ما يحدث في السودان شأن داخلي غير ان جهود الدول العربية الشقيقة مطلوبة للمساعدة في تهدئة الأحوال بالبلاد.

وطالب مندوب السودان بالإنابة، من الاجتماع التأكيد علي هذا الأمر والتوصية بترك الأمر للسودانيين لإنجاز التسوية فيما بينهم بعيدا عن التدخلات الدولية هذا التوصية مهمة لأن المنظومة الدولية ستأخد بها في أي موقف قد تتخذه حيال أحداث السودان.

وكان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة أعرب ، عن عميق القلق والانزعاج إزاء العمليات القتالية الدائرة حالياً بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

وتحدث أبو الغيط عن صدمته وشجبه للجوء إلى السلاح والاقتتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي نهار شهر رمضان الكريم.

وأكد الأمين العام للجامعة على مسؤولية الأطراف المتحاربة في الحفاظ على أمن وسلامة المدنيين السودانيين في مناطق الاقتتال وعموم البلاد، وعلى ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، وأضاف أن الأمانة العامة على استعداد للتدخل مع الأطراف.

وقتل عشرات الأشخاص في اشتباكات متواصلة في السودان بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للأزمة إلى نزاع مسلح فيما يتبادل الجنرالان الاتهامات عبر الإعلام.