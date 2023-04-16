انت الان تتابع خبر توقيف رحلات جوية من وإلى الخرطوم وتشاد تغلق حدودها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت ناقلات جوية، أمس، توقيف رحلاتها المجدولة من وإلى الخرطوم، بين الإلغاء والتعليق، جرّاء تصاعد الأحداث في السودان التي وصلت إلى اشتباكات داخلية ومواجهات مسلحة وإطلاق نار بين قوات الدعم السريع شبه العسكرية وقوات الجيش النظامي، في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بالبلاد.

وقالت شركة طيران الإمارات، إنها ألغت رحلاتها من وإلى الخرطوم. وذكرت الشركة في بيان: «نظراً لتفاقم الاضطرابات في العاصمة السودانية، فقد ألغت طيران الإمارات جميع رحلاتها من وإلى الخرطوم في المدة من 15 إلى 17 أبريل الجاري».

وأضافت: «لن يتم قبول الركاب المسافرين على هذه الرحلات للسفر من نقطة انطلاقهم، ونعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء الخارج عن إرادتنا، ونؤكد أن سلامة ركابنا وطاقمنا تحظى بالأولوية المطلقة دائماً، وسوف نواصل مراقبة تطورات الوضع عن كثب».

من جهتها، قالت شركة طيران «فلاي دبي»، إنه نظراً للوضع الحالي في السودان، تم إلغاء رحلات الشركة بين دبي ومطار الخرطوم خلال الفترة من 15 حتى 17 أبريل الجاري. وأوضحت في بيان: «سنواصل مراقبة الوضع عن كثب، ونعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا نتيجة التغييرات في جداول السفر».

كما علقت الخطوط الجوية السعودية جميع رحلاتها من وإلى السودان حتى إشعار آخر، بعدما تعرضت طائرة تابعة لها، لإطلاق النار في مطار الخرطوم الدولي، أثناء تجهيزها لرحلة العودة، على متنها طاقم الطائرة والضيوف، متجهة إلى الرياض، لحقت بها أضرار. وأضافت في بيان: «تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر».

وقالت الخطوط السعودية، في بيان: «تعرضت طائرة طراز (إيرباص A330) بالرحلة رقم (SV458) لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 07:30 بالتوقيت العالمي من صباح اليوم».

من ناحيتها، أعلنت تشاد إغلاق حدودها مع السودان في ظل الاشتباكات الدامية بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلد المجاور. وأعلن المتحدث باسم الحكومة التشادية، عزيز محمد صالح، في بيان: «في مواجهة هذه الظروف المضطربة قررت تشاد إغلاق الحدود مع السودان حتى إشعار آخر».