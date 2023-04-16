انت الان تتابع خبر احتدام الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالسودان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصلت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، دون ظهور بوادر للتهدئة، رغم الدعوات الدولية، فيما بلغ عدد الضحايا من المدنيين ومقاتلي الطرفين أكثر 57 قتيلا و595 جريحا.

ميدانيا، قالت قوات الدعم السريع في حسابها على فيسبوك إن قواتها في بورتسودان تتعرض لهجوم من "طيران أجنبي".

وكان الجيش السوداني شن، في وقت متأخر السبت، ضربات على معسكرات قوات الدعم السريع بالقرب من العاصمة الخرطوم، حيث قام الجيش في وقت متأخر من مساء السبت، بقصف معسكر للدعم السريع في أم درمان، وفقا لما نقلته رويترز عن شهود عيان.

وارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة في السودان بين الجيش النظامي والقوات شبه العسكرية إلى 56 قتيلا مدنيا، كما أعلنت نقابة الأطباء.

وقالت النقابة إن "العدد الاجمالي للقتلى بين المدنيين بلغ 56 قتيلا"، وتحدثت عن "عشرات القتلى" في صفوف قوات الأمن لكن لا تشملهم حصيلة القتلى هذه الإحصائية.

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لجنة أطباء السودان المركزية: ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 56

وكان قوات الدعم السريع قالت في وقت سابق إنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش ومطارات في الخرطوم ومدينة مروي في الشمال وفي الفاشر وولاية غرب دارفور، غير أن الجيش نفى هذه التأكيدات.

ردود الفعل الدولية:

وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية ودولة الإمارات يدعون إلى وقف التصعيد في السودان والعودة للاتفاق الإطاري.

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: الإمارات والسعودية والولايات المتحدة اتفقت على ضرورة إنهاء القتال فورا في السودان دون شروط مسبقة.

الصين تعبر عن قلقها لتطورات الأوضاع في السودان وتناشد طرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار والحيلولة دون تفاقم الوضع.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش دعا إلى إنهاء العنف في السودان.