انت الان تتابع خبر خروج قطار عن القضبان واشتعال النيران به في مين الأميركية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية عن مسؤولين قولهم إن قطارا خرج عن مساره واشتعلت فيه النيران اليوم السبت في قرية بولاية مين الأميركية.

وقال المسؤولون إن عربات القطار التي خرجت عن مسارها كانت تحمل الأخشاب والأسلاك. بينما قال متحدث باسم شبكة السكك الحديدية الكندية باسيفيك كانساس سيتي إن عربات أخرى كانت تحمل مواد خطرة لكنها لم تتأثر بالانحراف عن القضبان والحريق.

وقال المسؤولون إن الانحراف عن السكة على الأرجح كان بسبب انجراف الجليد والحطام على القضبان.