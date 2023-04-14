انت الان تتابع خبر أميرة سعودية تكشف سبب استبعاد عادل الكلباني عن إمامة المصلين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -كشفت الأميرة السعودية موضي بنت خالد، خلال لقائها في برنامج الليوان، عن الأسباب وراء استبعاد إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني عن إمامة المصلين بجامع الملك خالد.

وأوضحت موضي، للإعلامي السعودي عبدالله المديفر، ان صوت الكلباني جميلا، وكان الناس يأتون من كل الأماكن للاستماع إلى صوته، لكن قبل شهر رمضان المبارك، جاء له أمر أن يذهب ويتولى إمامة الحرم، دون أن يترك خبرا بهذا القرار، أو أخذ الإذن من إدارة الجامع.

وأضافت الأميرة السعودية، لم يكن هناك بديلا للشيخ عادل، بجامع الملك خالد، ولا يوجد من يقوم بمقامه، ولم يرغبوا بأن يأتي أي أحد، ولكن مسجد بن عمار أرسل لهم إمام ممتاز، وعاقل، ويمتلك صوتا جيدا، وهو الشيخ خالد بن جليل.

أما حول غضبهم وعتبهم على الشيخ الكلباني بسبب ذهابه دون اعلامهم بذلك، أكدت الأميرة موضي بنت خالد، أنهم لم يغضبوا من ذهاب الشيخ للمسجد الحرام ولكن كان ينبغي عليه إخبارهم بذهابه أولا، لكن الله عوضهم بالامام الجديد، الشيخ خالد بن الجليل.