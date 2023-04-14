انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 7 ريختر يضرب إندونيسيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 7 درجات إندونيسيا، اليوم الجمعة، وفق ما أفادت وكالة "فرانس بس".

وكان الباحث الهولندي فرانك هوجربتس عاد ليرعب العالم مرة أخرى، بتوقعة حدوث زلزال قوي خلال يومي 14و15 أبريل الجاري، وقد تتعد قوته 6 درجات بمقياس ريختر.

وعن زلزال مدمر، كشف الباحث الهولندي فرانك هوجربتس عن وجود تقلبات جوية وتقارب في هندسة الكواكب الحرجة، تؤدي إلى حدوث نشاط زلزالي قوي يبدأ من غدٍ الجمعة حتى السبت، وعلى أكثر تقدير قد يكون يحدث الزلزال القوي يوم الأحد 16 أبريل.

كما كشف فرانك هوجربتس، من خلال مقطع فيديو بثه عبر يوتيوب، عن مكان حدوث زلزال وصفه بالخطير في الأيام المقبلة، وخاصة في المكسيك، وفي جنوب وشرق نيوزيلندا.

وقال الباحث الهولندي فرانك هوجربتس في توقعه بحدوث زلزال مدمر "ماذا سيحدث في الأيام المقبلة؟، لقد أشرت بإيجاز إلى الهندسة الحرجة، وهي مجموعة من هندسة الكواكب الحرجة في يوم 13 أبريل، وهذه هو اليوم، ويكمننا أن نرى في الرسم البياني SSGI، قمة حمراء وزاويتان 90 درجة منها عطارد، ويقع عطارد في المركز في هذا الوقت"

وتابع فرانك هوجربتس: "وإذا نظرنا للنظام الشمسي نرى الخطوط الحمراء، واقتران عطارد والشمس وزوحل في وقت مبكر صباح اليوم"، وتتضمن زاوية 90 درجة عطارد، إحداها مع عطارد والأرض والمريخ، والتي حدثت أمس، ونرى لاحقًا اليوم زاوية أخرى بزاوية 90 درجة، وهذا مع عطارد والزهرة والمشترى وسيكون الساعة السابعة مساء اليوم".

وعن الاقتران الكوكبي وهندسة الكواكب الحرجة خلال الفترة المقبلة قال الباحث الهولندي: "إذن لدينا زاويتان 90 درجة، تتقارب مع اقتران كوكبي عطارد والشمس وزحل، وهذا يمكن أن يؤدي لبعض النشاط الزلزالي الأقوى، أستطيع أن أقول في حدود 6 درجة بمقياس ريختر، ويمكن أن يصل بسهولة في المتوسط أعلى من 6 درجات."

وأضاف فرانك هوجربتس: "بالعودة للرسم البياني SSGI، نرى قمم القمر في وقت لاحق غدًا وفي يوم 16 أبريل، وأتوقع حدوث نشاط زلزالي أكبر في الفترة من 14 إلى 15 أبريل، وذلك بعد الندسة الحرجة للكواكب، وهناك احتمال ضئيل لحدوث زلزال قوي في القمة القمرية الثانية"

وفي توقعاته بحدوث زلزال قوي خلال اليومين القادمين قال فرانك هوجربتس: "تقديري الحالي هو أنه يحتمل أن يحدث النشاط الزلزالي الأكبر في الفترة من 14 إلى 15 أبريل، ويمكن أن يكون هناك مجموعة من الأحداث الزلزالية الأقوى تقترب قوتها من 6 درجة بمقياس ريختر، لكني أعتقد أنها ستتجاوز 6 درجات بمقياس ريختر هذه المرة."

وأضاف هوجربتس "يمكن أن يكون لدينا زلزال أو زلزالان منخفضان بقوة 6 ريختر، ويمكن أن يكون لدينا حدث زلزلي أكبر، وتكون قوته من متوسطة لمرتفعة، في الفترة من14 إلى 15 أبريل، وإذا تأخر فسيكون يوم 16 أبريل"

وتابع الباحث الهولندي حديثه عن هندسة الكواكب الحرجة فقال: "وبالعودة للنظام الشمسي، ومع وجود التقارب الهندسي الحرج للكواكب، وهذا تقارب خطير، خاصة أن عطارد يقع في منطقة التقاطع هذه المرة، فيمكن أن يكون هناك نشاط زلزالي خطير، لا أعتقد أنه سيصل إلى قوة 7 ريختر، واعتقد أنه في السيناريو الأسوأ سيكون متوسط قوته أعلى من 6 درجة بمقياس ريختر"

وأضاف هوجربتس "نحن ننتظر إلى تقلبات الغلاف الجوي، التي شهدناها في الأيام القليلة الماضية، حيث حدث ارتباك يوم 8 أبريل، في جزر نيكوبار وإلى الشمال آسام- التبت. وفي يوم 10 أبريل كان هناك تقلبات جوية حول غرب المحيط الهادي وشمال اليابان بالقرب من تايوان وسومطرة ومنطقة بريطانيا الجديدة وحدثت تقلبات جوية في يوم 11 أبريل، مرة أخرى في المكسيك وخليج كاليفورنيا"

وكشف عن الأماكن المحتمل حدوث الزلزال المدمر بها فقال فرانك هوجربتس: "يمكن أن يحدث النشاط الزلزالي في الشمال أو الجنوب، وهذا تقدير تقريبي، لكننا شهدنا تقلبات عديدة في هذا المجال، وقد يكون هناك نشاط زلزالي أكر قادم هناك علي المدى القصير إلى الجنوب وشرق نيوزيلندا، لكني أعتقد أن التذبذب الموجود بالقرب من جيرارو بالمكسيك خطير