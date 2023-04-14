انت الان تتابع خبر قطر: عودة سوريا للجامعة العربية مجرّد تكهنات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اعتبر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة تلفزيونية بثّت مساء الخميس، أنّ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية "مجرّد تكهّنات"، مشدّداً على أنّ أسباب تعليق عضوية دمشق لا تزال قائمة بالنسبة للدوحة.

وقال المسؤول القطري لتلفزيون قطر الحكومي، "لا يوجد شيء مطروح وكلّها تكهّنات حول (عودة) سوريا" إلى الجامعة العربية، مضيفاً "كانت هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا ومقاطعة النظام السوري، وهذه الأسباب لا تزال قائمة بالنسبة لدولة قطر".