انت الان تتابع خبر. أمريكا .. كشف هوية مسرب وثائق البنتاغون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن هوية المشتبه به الأول في عملية تسريب الوثائق السرية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية، مشيرة إلى أنه طيار في الحرس الوطني الجوي.

ووفقا لمقابلات ووثائق راجعتها الصحيفة، "مسؤول مجموعة الدردشة الصغيرة عبر الإنترنت حيث تم تسريب مجموعة من وثائق المخابرات الأمريكية السرية خلال الأشهر القليلة الماضية، هو شاب يبلغ من العمر 21 عاما في جناح المخابرات في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس".

وأضافت الصحيفة، "أشرف الطيار في الحرس الوطني، واسمه جاك تيكسيرا، على مجموعة خاصة على الإنترنت تُدعى Thug Shaker Central، حيث اجتمع ما بين 20 إلى 30 شخصا، معظمهم من الشباب والمراهقين، حول حب مشترك للبنادق والميمات العنصرية على الإنترنت وألعاب الفيديو".

وأكد مسؤولان أمريكيان أن المحققين يريدون التحدث إلى تيكسيرا حول تسريب الوثائق الحكومية إلى المجموعة الخاصة عبر الإنترنت. وقال أحد المسؤولين إن الطيار في الحرس الوطني الجوي تيكسيرا قد يكون لديه معلومات ذات صلة بالتحقيق.

وظل المحققون الفيدراليون يبحثون منذ أيام عن الشخص الذي سرب وثائق سرية للغاية عبر الإنترنت لكنهم لم يحددوا تيكسيرا أو أي شخص آخر كمشتبه به، ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق.

ومنذ أشهر، قام أحد المستخدمين بتحميل مئات الصفحات من الإيجازات الاستخباراتية في مجموعة دردشة صغيرة، ملقيا محاضرات للأعضاء، الذين ارتبطوا أثناء فترة حجر وباء "كوفيد-19"، حول أهمية مواكبة الأحداث العالمية.

وتحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" مع أربعة أعضاء من مجموعة الدردشة Thug Shaker Central، وقال أحدهم إنه يعرف الشخص الذي سرب لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والتقى به شخصيا، وأشار إليه باسم O.G، وصفه الأصدقاء بأنه أكبر سنا من معظم أعضاء المجموعة، الذين كانوا في سن المراهقة، والقائد بلا منازع، وقال صديق آخر إن O.G، كان لديه حق الوصول إلى وثائق المخابرات من خلال وظيفته في قسم تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة العسكرية.

وأكدت والدة الطيار تيكسيرا، أن ابنها كان عضوا في الحرس الوطني الجوي وقالت إنه كان يعمل مؤخرا في نوبات ليلية في قاعدة في كيب كود، وقالت إنه غيّر رقم هاتفه في الأيام القليلة الماضية.

وقال أحد أعضاء مجموعة الدردشة Thug Shaker Central، إن الشخص الذي سرب لم يكن مخبرا، ولم يكن من المفترض أبدا أن تغادر الوثائق السرية ركنهم الصغير من الإنترنت.

وأضاف أحد أصدقاء الشخص من الدردشة، وهو خريج مدرسة ثانوية يبلغ من العمر 17 عاما: "كان هذا الرجل مسيحيا مناهضا للحرب، وأراد فقط إبلاغ بعض أصدقائه بما يجري"، وتابع: "لدينا بعض الأشخاص في مجموعتنا الموجودين في أوكرانيا. نحب ألعاب القتال، نحب ألعاب الحرب".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة "تقترب" من العثور على إجابات بشأن التسريب.

وقال بايدن للصحفيين خلال زيارته لدبلن: "هناك تحقيق شامل يجري، كما تعلمون مع مجتمع الاستخبارات ووزارة العدل، وهم يقتربون".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثل البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاغون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

ووفقا للصحيفة، نقلا عن ممثل البنتاغون "الحديث يدور حول وثائق مؤرخة أوائل مارس". ويُزعم أن قنوات "تيليغرام" الروسية الموالية للحكومة تنشرها، ولم يتم الإشارة إلى منشورات محددة في الشبكات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية عملوا بنشاط على إزالة هذه الوثائق من الشبكات الاجتماعية، ولم ينجحوا في ذلك.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، في بيان: "نحن على علم بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم وزارتنا بدراسة الأمر".

ونوهت الصحيفة بأن إحدى هذه الوثائق المنشورة، والتي تحمل ختم "سري للغاية"، تصف "حالة النزاع في أوكرانيا في 1 مارس".

وأضافت الصحيفة أنه تم نشر وثيقة أخرى، تحتوي على معلومات مختصرة حول 12 لواء أوكراني قيد التشكيل، يبدو أن تسعة منها تم تدريبها وتزويدها بالعتاد من قبل الولايات المتحدة وحلفاء "الناتو" الآخرين.

وزعمت أن المواد السرية تقول إنه من المتوقع أن تكون 6 من هذه الألوية جاهزة بحلول 31 مارس، والباقي بحلول 30 أبريل. كما تشير الوثيقة إلى الحاجة إلى أكثر من 250 دبابة و350 مدرعة لهذه التشكيلات.