انت الان تتابع خبر تحذير للحكومة المصرية من أزمة خانقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار نائب بالبرلمان المصري أزمة داخل مجلس النواب بعدما قال "عليا الطلاق"، في إشارة له إلى أزمة خانقة في مصر.

وقرر رئيس البرلمان المصري حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة أمس الأربعاء حذف كلمة "عليا الطلاق" التي ذكرها النائب رفعت شكيب من مضبطة الجلسة، وطالب رئيس المجلس شكيب بالالتزام باللائحة أثناء الحديث.

وقال النائب رفعت شكيب خلال مناقشة اتفاقيتين دوليتين لمترو الأنفاق: "عليا الطلاق بقينا بنهرب من المواطنين الفقراء، ولازم رئيس مجلس الوزراء يجي يقولنا مصر رايحة على فين"، لافتا إلى أن معاناة المواطنين سببها الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد النائب على ضرورة حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى المجلس، ليكشف خطة العمل المستقبلية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف شكيب: "الألف جنيه مش بتعمل حاجة، كيلو اللحمة وصل في بعض المناطق لـ320 جنيه"، مطالبا الحكومة بالكشف عن خطتها خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.