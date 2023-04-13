انت الان تتابع خبر الرئيس الإيراني: ماضون حتى تحرير القدس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الصهاينة "يصارعون بعضهم البعض ويستعجلون دمارهم ونهايتهم"، معتبراً أن "زوالهم سيتحقق" قبل مضي 25 عاماً.

وفي كلمة له، قال رئيسي إن "إغاثة المحرومين هي من اهم وصايا الإمام علي، وإن صيام هذا الشهر الفضيل متلازم مع القيام لدعم واغاثة المحرومين والمظلومين"، مشيرا إلى أن "أهم قضية للعالم الاسلامي هي القضية الفلسطينية التي ركز عليها الإمام الخميني".

وأضاف رئيسي: "إن الإمام علي علمنا ان نلتزم ونمضي نحو تحقيق الأهداف الإسلامية حتى تحرير القدس، وكما اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية فإن زوال الكيان الصهيوني سيتحقق بشكل أسرع وقبل مضي 25 عاما".

وأردف: "إن الصهاينة يتصارعون فيما بينهم ويستعجلون النهاية والانهيار، ونحن سنقوم بواجبنا في يوم القدس العالمي".